Neste domingo, após mais uma final da Copa do Brasil vencida pelo Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, anunciou oficialmente que não renovará com o clube e deixará a equipe ao final da temporada. Com essa decisão, encerra-se uma das jornadas mais gloriosas e marcantes para o atacante e para o Flamengo, onde, em cinco anos, Gabigol conquistou a torcida e firmou-se como um dos maiores vencedores da história do clube.

O anúncio da saída de Gabigol ocorre em meio a discussões sobre o futuro do Flamengo e das apostas do clube para a próxima temporada, já que a ausência de um atacante de tamanha relevância exigirá uma reformulação. Os fãs do clube agora voltam suas atenções para as movimentações do mercado e as novas contratações, e já tem quem queira fazer uma aposta com Bet365, para qual time Gabigol pode ir e o Cruzeiro é o grande favorito.

A chegada de Gabigol ao Flamengo e o início de uma era

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019, emprestado pela Inter de Milão, com expectativas altas, mas incertas. Em campo, o atacante demonstrou rapidamente seu poder de finalização e sua capacidade de decidir jogos. No Campeonato Brasileiro de 2019, Gabigol foi o grande nome, terminando a competição como artilheiro, com 25 gols, e ajudando o Flamengo a conquistar o título nacional após uma campanha histórica. Em um curto período, ele já havia se tornado uma peça indispensável na equipe.

No entanto, foi na final da Copa Libertadores de 2019 que Gabigol eternizou seu nome no clube. Em uma das partidas mais emocionantes da história do Flamengo, contra o River Plate, ele marcou dois gols nos minutos finais, virando o jogo e garantindo o título que o Flamengo não conquistava há 38 anos. Com esse feito, Gabigol já estava imortalizado na história rubro-negra, não apenas como artilheiro, mas como um dos maiores protagonistas de uma das conquistas mais importantes do clube.

O papel central de Gabigol na reconstrução do Flamengo

Após a temporada de sucesso em 2019, o Flamengo decidiu adquirir Gabigol em definitivo, firmando um contrato com o atacante até o final de 2024. O investimento foi recompensado rapidamente, com Gabigol mantendo-se como o principal nome do ataque rubro-negro. Em 2020, ele continuou a brilhar e a comandar o time em diversas competições, incluindo mais um título do Campeonato Brasileiro, que consolidou o domínio do Flamengo no futebol nacional.

Nos anos seguintes, Gabigol seguiu marcando gols e empilhando troféus. Ele acumulou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, quatro Campeonatos Cariocas e duas Copas do Brasil. Ao todo, o atacante conquistou 13 títulos, um número que o coloca no mesmo patamar de ícones históricos do Flamengo, como Zico e Junior. Mais do que um jogador decisivo, Gabigol foi o símbolo de uma era vitoriosa para o Flamengo, que se reergueu como uma das maiores potências do futebol sul-americano.

Carisma e conexão com a torcida

Além de seu desempenho em campo, Gabigol destacou-se pela intensa conexão que estabeleceu com a torcida. Desde suas comemorações provocadoras até suas interações nas redes sociais, o atacante sempre soube como engajar a Nação Rubro-Negra, tornando-se um dos jogadores mais amados pela torcida. Em várias ocasiões, ele demonstrou seu carinho pelo clube e pelos torcedores, fortalecendo ainda mais esse laço especial.

Gabigol tornou-se famoso por suas comemorações icônicas e seu carisma, características que o transformaram em um dos atletas mais populares do Brasil. A frase “Hoje tem gol do Gabigol” e suas comemorações viraram uma marca registrada, sendo repetidas não apenas pelos torcedores do Flamengo, mas por fãs de futebol em todo o país. Fora dos gramados, sua presença ativa nas redes sociais e seu envolvimento com a comunidade também o fizeram um ídolo que transcende o futebol.

A despedida de um ídolo

Após a vitória sobre o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, Gabigol confirmou que não ficará no Flamengo após o término de seu contrato, em dezembro. Em entrevista, ele revelou que a decisão de sair veio após negociações frustradas e discordâncias com a diretoria. O atacante mencionou que, apesar de amar o Flamengo e tudo que viveu no clube, sentiu que seu ciclo estava chegando ao fim.

Com o anúncio de sua saída, a torcida foi às redes sociais para demonstrar seu apoio e lamentar a despedida do camisa 99. Mesmo no aeroporto, durante o desembarque da equipe no Rio de Janeiro, os rubro-negros entoaram gritos de “fica, Gabigol”, deixando claro o quanto o jogador é querido. No entanto, para Gabigol, sair agora, após mais uma conquista, é uma forma de encerrar sua passagem com chave de ouro, mantendo a imagem vitoriosa e positiva que construiu no clube.

Legado e impacto de Gabigol no Flamengo

Gabigol deixa o Flamengo como um dos maiores artilheiros e ídolos da história recente do clube. Com 302 jogos, 160 gols e 42 assistências, ele não só bateu recordes, mas também escreveu seu nome em um dos períodos mais vitoriosos do clube. Sua passagem é lembrada não apenas pelos títulos e números impressionantes, mas pela intensidade e paixão com que defendeu a camisa rubro-negra.

O legado de Gabigol vai além dos troféus. Ele representa um período de hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro e sul-americano, que será sempre associado à sua presença em campo. Além disso, sua identificação com a torcida rubro-negra serviu para reforçar a imagem do Flamengo como um clube de massa, com uma relação única entre jogadores e torcedores.

O que vem a seguir para Gabigol e o Flamengo

Apesar de a saída de Gabigol deixar uma lacuna no elenco, o jogador já expressou que o desejo de buscar novos desafios e provar seu valor em outros clubes foi o principal motivo de sua decisão. Segundo reportagens, seu provável destino é o Cruzeiro, onde ele buscará continuar sua trajetória vitoriosa e fazer história em um novo clube.

Para o Flamengo, o desafio será substituir um dos maiores artilheiros de sua história e continuar o ciclo de vitórias. A torcida, certamente, sentirá falta de Gabigol, mas sua trajetória será lembrada como uma das mais gloriosas e apaixonantes da história rubro-negra.