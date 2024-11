Flamengo é campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez após vitória contra Atlético-MG

O Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil de 2024. Na tarde deste domingo (10), a equipe rubro-negra levou a melhor sobre o Atlético-MG na Arena MRV, garantindo o título da competição após uma vitória por 1 a 0.

O gol da partida foi marcado por Plata, que aproveitou um contra-ataque rápido aos 37 minutos do segundo tempo para tocar com categoria na saída do goleiro Everson e garantir a vitória para o Flamengo.

É a quinta vez que o Rubro-Negro conquista a Copa do Brasil. O time empata com o Grêmio como segundo maior vencedor do torneio

O jogo foi marcado por momentos de pressão do Atlético-MG, que buscava o empate até os minutos finais. Apesar das tentativas de Hulk e outros jogadores do Galo, o Flamengo soube administrar sua vantagem e conquistar mais um título importante da temporada.

A partida foi marcada também por momentos de tensão, com torcedores atirando objetos no gramado e causando a paralisação do jogo por alguns minutos. Entretanto, o Flamengo conseguiu manter a calma e garantir o título com autoridade.