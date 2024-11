Gladson e Sula fazem vistoria na passarela Joaquim Macedo e anunciam que obras iniciam nesta semana

O governador Gladson Cameli realizou uma visita técnica à Passarela Joaquim Macedo, nesta segunda-feira (18), acompanhado da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes.

Na semana passada, foram constatadas fissuras na estrutura da passarela. Além disso, a base de metal que fica em uma das colunas está cedendo. Após o ContilNet noticiar a situação, o Deracre foi ao local e anunciou que as obras devem inicar nesta quarta-feira (20).

Gladson pediu celeridade nas obras e disse que o Governo segue trabalhando para manter preservados os pontos turísticos da capital acreana.

“A primeira fase dos trabalhos inclui a montagem do canteiro de obras e o monitoramento do solo, com apoio da equipe de topografia do Deracre. Em seguida, serão instaladas estruturas de contenção, como cortinas atirantadas e estacas-prancha metálicas. O reforço da passarela será feito por meio da cravação de 18 estacas circulares no pilar danificado, visando proporcionar maior estabilidade à estrutura”, diz a nota publicada pelo Deracre.