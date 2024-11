Gladson entrega 10 novos leitos de UTIs para a Fundhacre: “Vidas não podem esperar”

O Governo do Estado do Acre realizou a entrega de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pós-operatório e a readequação da nova ala voltada para UTIs na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

O evento contou com a participação do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, e da presidente da Fundhacre, Soron Steiner.

Ao todo, foram oito leitos de UTI focados no pós-operatório e outros dois para pacientes que venham a precisar de isolamento.

Os recursos para a readequação são de fundos próprios, que somaram mais de R$ 345 mil, enquanto os equipamentos direcionados ao espaço são oriundos de emendas parlamentares de Alan Rick e Márcio Bittar, que somam mais de R$ 356 mil.

Durante a entrega, o governador do estado falou sobre a importância dos novos leitos de UTI para a saúde no estado.

“Quero agradecer a todo o comprometimento da equipe que nos ajuda a realizar ações como essa, porque vidas não podem esperar”, disse.

Cameli também ressaltou que essa melhora na estrutura da Fundhacre vai impactar não só os moradores do estado, mas também os dos vizinhos Rondônia e Amazonas, assim como dos países fronteiriços Peru e Bolívia.

“Isso aqui não é só para o Acre. Temos estados vizinhos, parte de Rondônia, parte do Amazonas, assim como os países vizinhos Bolívia e Peru. Atendimento é mão dupla, temos que estar preparados para qualquer situação que possa acontecer”, destacou ele.

Já Steiner ressaltou que a entrega desses leitos de UTI vem para atender uma das metas do governo para a saúde.

“Entregar esses dez leitos de UTI é cumprir com uma meta do estado que é alavancar as cirurgias eletivas”, explicou.

Atualmente, o Acre está em segundo lugar em nível nacional, proporcionalmente, em relação ao número de cirurgias eletivas, e os novos leitos podem impulsionar o estado de volta ao primeiro lugar.

O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, destacou o avanço tecnológico feito pela gestão de Cameli na Saúde.

“Revitalizamos Cruzeiro do Sul, deixamos mais tecnológico, e agora é um momento muito importante, pois sabemos que as cirurgias eletivas são uma bandeira importante do governo. (…) Com esses dez leitos, não teremos mais cirurgias sendo suspensas por conta da falta de leitos de UTI”, explicou.

Pascoal ainda destacou que as cirurgias eletivas quebraram recordes em 2024, já superando os números do ano anterior completo.

“Ano passado tivemos cerca de 10 mil cirurgias entregues, e este ano já temos mais de 12 mil. A ideia é entregar ainda mais, porque a população precisa; nós sabemos dessa necessidade”, revelou.

Por fim, o secretário enfatizou que o próximo passo para a Fundhacre são as cirurgias de alta complexidade, incluindo pacientes oncológicos, ortopédicos e neurológicos.

