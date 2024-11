Gladson publica novas exonerações e faz troca de diretores no Governo; veja mudanças

O governador Gladson Cameli fez uma série de mudanças no Executivo. As novas exonerações e nomeações foram divulgadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (19).

Algumas das mudanças tem a ver com a troca de diretores na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e na Controladoria-Geral do Estado (CGE).

As demais exonerações e nomeações foram feitas em diversas secretarias do Estado.

VEJA AS MUDANÇAS:

Exonerar WELLINGTON DE SOUZA LEITE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeado através do Decreto nº 2.815-P, de 28 de março de 2023.

Exonerar LUISE BRAGA DE ARAUJO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 3.039-P, de 11 de abril de 2023.

Nomear GUSTAVO BARROSO DE ARAÚJO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Exonerar ABRAÃO ELIAS ABUGOCHE PAES LEME do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, nomeado através do Decreto nº 326-P, de 6 de janeiro de 2023.

Exonerar JOCILENE DA SILVA MAIA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeada através do Decreto nº 540-P, de 10 de janeiro de 2023.

Nomear ANA PAULA LOPES MONTEIRO para exercer o cargo de Diretora de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE.

Nomear ABRAÃO ELIAS ABUGOCHE PAES LEME para exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura e Logística da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE.

Nomear JOERLANDIA PINHEIRO DE AZEVEDO SILVA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar DÉBORA SUSY DE SOUZA AGUIAR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 4.185-P, de 20 de junho de 2023.

Exonerar ANA PAULA LOPES MONTEIRO do cargo de Diretora de Infraestrutura e Logística da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, nomeada através do Decreto nº 327-P, de 6 de janeiro de 2023.

Nomear LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2 na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Exonerar CÍCERO ANTONIO FERREIRA DIAS do cargo de Diretor de Integridade e Transparência da Controladoria-Geral do Estado – CGE, nomeado através do Decreto nº 2.576-P, de 16 de março de 2023.

Exonerar EVA SABINO DO NASCIMENTO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 3.162-P, de 19 de abril de 2023.

Nomear ALESANDRA NORONHA DA SILVA BONIFACIO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Conceder Função de Confiança do Poder Executivo, simbologia FCPE – 12, ao servidor CICERO ANTONIO FERREIRA DIAS para exercer a função de Diretor de Integridade e Transparência da Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear ADRIANO SALES SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Exonerar MARIA LUIZA PIRES DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 7.692-P, de 19 de agosto de 2024.

Nomear RAQUEL PEREIRA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assessoramento, referência CAS-1, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear JOCILENE DA SILVA MAIA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Exonerar CATERINI DA SILVA SOUZA MACEDO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeada através do Decreto nº 7.251-P, de 1º de julho de 2024.

Exonerar ANTONIA DEISIANE ROSAS DANTAS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 6.923-P, de 28 de maio de 2024.

Nomear VALDENILSON DE ARAÚJO MACIEL para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RAMON ARAUJO GOMES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Nomear PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar LEIA RENATILA ARAUJO NASCIMENTO SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 3.275-P, de 24 de abril de 2023.

Alterar a lotação da servidora YARA DE LIMA SILVA AZEVEDO, ocupante de cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE para a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

Nomear GABRIEL FIGUEIREDO BEZERRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Nomear ALINE COSTA DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Fundação Hospitalar Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Exonerar JESSIKA DA SILVA VALENTE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeada através do Decreto nº 7.517-P, de 23 de julho de 2024.

Nomear IRISRRANE BRAGA DO NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Fundação de Apoio á Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC.

Exonerar ISABEL DE OLIVEIRA DIAS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeada através do Decreto nº 1.531-P, de 02 de fevereiro de 2023.

Nomear JOÃO VICTOR QUEIROZ SALOMÃO DE OLIVEIRA, exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.