“Gol de placa!”: acessibilidade é um dos pontos positivos da reinauguração do Estádio Arena da Floresta

A reinauguração do Arena da Floresta, em Rio Branco, foi um verdadeiro “gol de placa” para a inclusão e acessibilidade no esporte. Considerado o maior estádio do Acre, o local passou por uma reforma completa, e entre as melhorias, a acessibilidade se destacou como um dos maiores avanços, proporcionando a todos a oportunidade de vivenciar a emoção do futebol.

O Arena, que recebeu uma modernização significativa, agora conta com rampas de acesso, banheiros adaptados e espaços reservados para pessoas com deficiência. A implementação de assentos exclusivos para cadeirantes, além de áreas de circulação mais amplas, permite que torcedores com mobilidade reduzida possam assistir aos jogos com mais conforto e segurança.

A gestão do estádio e as autoridades locais destacaram que a acessibilidade não é apenas uma necessidade legal, mas uma prioridade social.

“Garantir que todos possam participar das grandes festas do esporte é essencial para a inclusão e para a democracia no futebol”, afirmou Ney Amorim, secretário estadual de Esportes durante a cerimônia de reinauguração.