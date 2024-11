Homem com várias passagens pela polícia avança sinal e é preso sem habilitação em Rio Branco

Madson da Silva Roque, 22 anos, foi preso pelo GIRO na noite desta quinta-feira (21) após avançar vários semáforos e desobedecer a ordem de parada em Rio Branco. Ele não possui habilitação, mas já tem várias passagens pela polícia.

Os policiais militares do GIRO estavam em patrulhamento quando avistaram um homem em uma motocicleta Start, de cor prata, avançando um sinal vermelho em alta velocidade no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Avenida Ceará. Imediatamente, os policiais iniciaram o acompanhamento do motociclista e deram voz de parada, que foi desobedecida.

Os policiais continuaram a perseguição e conseguiram cercá-lo no bairro Cadeia Velha. Durante a revista, foi constatado que o condutor não era habilitado. No entanto, verificou-se que o indivíduo já possuía várias passagens pela polícia, entre elas tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação a organização criminosa.

Madson da Silva oi detido. O Policiamento do Batalhão de Trânsito foi acionado, e ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes.