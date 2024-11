Homem morre após ser encontrado agonizando com tiro nas costas em ramal no interior do Acre

Um homem identificado apenas como Arle foi encontrado morto na tarde deste domingo (10), em uma propriedade rural localizada em um ramal no Km 60 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Arle foi encontrado agonizando em uma propriedade rural, debaixo de algumas árvores, com um tiro nas costas. Rapidamente, foi solicitado socorro via celular para a Unidade Mista de Saúde do Município de Manoel Urbano, mas não conseguiram enviar uma ambulância a tempo, e o homem morreu.

Foi solicitada a presença de uma ambulância para atestar o óbito, além de equipes da Polícia Militar e Polícia Civil. A área foi isolada e, após a perícia de praxe, o corpo foi removido e enviado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Manoel Urbano.