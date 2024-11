Homem processa Gusttavo Lima após acidente com trator; entenda

Gusttavo Lima teve seu nome envolvido em uma polêmica – mais uma – e novamente nos tribunais. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o sertanejo enfrenta uma nova ação judicial, desta vez ao lado da Bem Protege Clube de Benefícios e da BP Seguradora. No processo, Marcio Fernandes Jardim afirma que, após um acidente com seu caminhão trator, teve negado o pagamento de um seguro que contratou junto à BP Seguradora, empresa para a qual Gusttavo atua como garoto-propaganda. Segundo Marcio, além do seguro não pago, ele busca uma indenização de cerca de R$ 270 mil, incluindo lucros cessantes.

A participação de Gusttavo Lima no caso decorre da posição como divulgador da BP Seguradora, papel que Marcio acredita “implicar em uma responsabilidade maior do cantor no cumprimento das promessas da seguradora”.

O amado de Andressa Suita defendeu-se, afirmando que apenas cedeu sua imagem ao empreendimento, sem qualquer vínculo direto com as operações do seguro. Ele também pediu que o processo seja mantido sob segredo de Justiça, devido à série de escândalos que têm afetado sua vida.

Após a defesa do cantor, Marcio Fernandes rebateu, insistindo que Gusttavo teria um papel mais ativo e próximo da seguradora, contrário ao que alega. Ainda segundo Fábia Oliveira, o autor solicitou ainda o depósito judicial de R$ 119 mil e demonstrou disposição para uma audiência de conciliação. Desde o acidente, ocorrido em março deste ano, Marcio relata que vem enfrentando dificuldades financeiras.

Justiça nega novo pedido de desbloqueio de bens de Gusttavo Lima

A Justiça de Pernambuco negou mais um pedido da defesa de Gusttavo Lima para o desbloqueio de cerca de R$ 20 milhões em bens da empresa Balada Eventos e Produções. A decisão, assinada na última sexta-feira (18), pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, faz parte das investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar. Leia na íntegra!