Idoso perde controle de veículo e quase tem cabeça esmagada; passageiro teve dedos amputados

O motorista Gabriel David de Oliveira, 68 anos, e o passageiro Rosenildo Muniz Sales, 62, ficaram feridos após um acidente com um “jerico” na noite desta segunda-feira (18), no km 4 do Ramal do Cemitério, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações das próprias vítimas, o idoso Gabriel dirigia o “jerico” (veículo feito artesanalmente, utilizado em pequenas propriedades rurais) quando perdeu o equilíbrio, caiu do veículo e foi atropelado. Para evitar que um dos pneus passasse por cima da cabeça de Gabriel, o passageiro Rosenildo tentou desviar a rota do veículo com a mão, o que resultou em um ferimento grave na mão. Apesar disso, Gabriel conseguiu escapar do esmagamento da cabeça.

Gabriel sofreu esmagamento nos músculos. Já Rosenildo teve a mão dilacerada e precisou amputar um dos dedos. Apesar da gravidade dos ferimentos, ambos estão com quadro de saúde estável.

Populares ajudaram os idosos e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico do município de Acrelândia. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou as vítimas à Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Após avaliação do médico plantonista, devido à gravidade das lesões, os dois foram transferidos para o pronto-socorro de Rio Branco.