Imazon diz que crimes na Amazônia aumentaram 88%, com quase 2 mil casos em 14 meses

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) – um instituto de pesquisas sediado em Belém (PA), criado em 10 de julho de 1990, sem fins lucrativos e qualificado pelo Ministério da Justiça como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -, crimes ambientais na Amazônia Legal aumentam 88%. De acordo com os dados, o número de ocorrências saltou de 932 para 1.754 nos últimos 14 meses.

Os dados correspondem ao período entre o início de agosto de 2023 e o fim de setembro deste ano, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou aumento de 88% na ocorrência de crimes ambientais na Amazônia Legal.

Além do Imazon, outros institutos de pesquisas também vêm apontado que a degradação florestal nos 9 estados que compõem a região é a maior dos últimos 15 anos. Paralelo aos dados, a PRF atribui o aumento do número de ocorrências à intensificação da vigilância, fruto do Plano Amas (Plano Amazônia: Segurança e Soberania).