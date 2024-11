Jogos de Xbox em mídia física já com desconto no Esquenta Black Friday

Você pode adquirir a mídia física de Xbox One com desconto de R$ 55 para R$ 29 no Mercado Livre, onde é classificado com nota máxima de 5 estrelas por 24 clientes. Nos comentários do portal, os compradores se mostram satisfeitos com a possibilidade de jogar a campanha com mais dois amigos. Não há críticas, até este momento.