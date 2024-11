Jorge Viana diz que Flaviano Melo entra para a história do Acre ‘com H maiúsculo’: “Vai ocupar lugar nobre”

O ex-senador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana, também se fez presente no velório do ex-governador Flaviano Melo, na manhã deste sábado (23), no Palácio Rio Branco.

Viana relembra seu começo na carreira pública, quando, durante governo de Melo, assumiu a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). “Tenho uma gratidão por esse período. O resto é a nossa luta pelo Acre, o interesse era só um, era o Acre”, enfatizou.

Viana destaca ainda as inovações de Flaviano Melo enquanto político e a sua dedicação à vida pública. “Ele inovou como engenheiro, como prefeito e depois como governador foi muito mais longe”, ressalta.

Jorge Viana diz ainda que a partir de agora, Melo entra para história do Estado do Acre. “Ele entra agora para a história do Acre, mas entra com um H maiúsculo, na história grande do Acre, coisa que nem todo mundo entra”, pontuou.

“Flaviano vai ocupar um lugar nobre nas páginas da história acreana e tenho o privilégio de ter vivido isso de um jeito ou de outro” complementa.