Jovem de 27 anos luta contra doença grave e mobiliza campanha para custear tratamento

Carolina Beatriz Moura, de 27 anos, mãe de dois meninos pequenos, está enfrentando uma batalha intensa contra problemas graves de saúde. Com apenas 40 quilos, devido à gravidade de sua condição, Carolina luta para confirmar o diagnóstico de câncer colorretal, suspeita levantada pelos médicos após anos de complicações no sistema digestivo.

Diagnosticada com retocolite ulcerativa avançada e colite crônica, Carolina sofre há anos com crises intensas de dor, febres constantes, fraqueza e queda de cabelo. A situação se agravou nos últimos meses, forçando-a a buscar tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), onde já passou por quatro das oito sessões de quimioterapia recomendadas.

A necessidade urgente de realizar biópsias específicas levou Carolina a buscar exames particulares, já que o diagnóstico preciso não podia esperar. Sem recursos financeiros suficientes, familiares e amigos lançaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos. As doações buscam garantir a continuidade de seu tratamento e incluem custos relacionados às biópsias e outros exames.

Carolina compartilhou momentos emocionantes de sua trajetória, incluindo um período de sete meses de internação em 2019, quando enfrentava complicações severas e buscava um diagnóstico. Entre os desafios, ela encontrou força no acompanhamento médico do Dr. Ricardo Brandão, que segue cuidando de seu caso na Fundação Hospitalar do Acre.

Quem deseja ajudar Carolina a enfrentar essa batalha pode contribuir por meio de Pix, utilizando a chave CPF 018.616.302-98, em nome de Carolina Beatriz Moura dos Anjos.