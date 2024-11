Lar Vicentino organiza campanha de doação de fraldas geriátricas para idosos; saiba como ajudar

O Lar Vicentino, que atualmente abriga 41 idosos em Rio Branco, lançou uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas, essenciais para a higiene e bem-estar dos residentes. Dos idosos acolhidos, 29 utilizam fraldas de tamanhos G, GG e Extra G, com trocas realizadas a cada três horas, totalizando oito fraldas por dia.

“A importância da doação de fraldas vem para contribuir com esses idosos. É uma situação que eles enfrentam no plantão de 24 horas, com oito trocas — quatro durante o dia e quatro durante a noite. Essas trocas são feitas com dupla fralda, pois a quantidade de líquido expelido por um adulto é bem maior, então acaba ensopando mais”, afirma Waldenize Rabelo, diretora do Lar Vicentino.

Com medicamentos sendo comprados em farmácias particulares, a instituição busca a ajuda da comunidade para reduzir os gastos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Eles não têm na rede pública, então eles são adquiridos através de farmácias particulares. Os residentes do Lar Vicentino, em sua maioria são idosos que recebem pelo INSS, então [o benefício deles] é referente a um salário mínimo sendo que desse um salário mínimo, 70% é a taxa que eles pagam para residir na nossa casa e 30% desse recurso é utilizado diretamente com o idoso dentro das necessidades que a gente não consegue ofertar para eles aqui”, exemplifica.

Confira mais detalhes de como ajudar os residentes: