Liam Payne teria caído ao tentar escapar do quarto, diz relatório

Após imagens de Liam Payne sendo carregado para o quarto minutos antes de morrer virem à tona, outra informação sobre os momento que antecederam o acidente fatal foram revelados pelas autoridades argentinas.

Segundo o jornal americano New York Post, um relatório afirmou que os funcionários do do hotel Casa Sur, em Palermo, sabiam que o ex-One Direction estava tentando escapar do quarto onde estava hospedado, inclusive com tentativas de sair pela sacada, de onde ele acabou caindo.

A atitude do artista foi percebida quando ele foi levado de volta para o quarto após ter causado uma confusão na recepção e “convulsionado”. Ao chegar no local, ele teria se recusado a entrar.

Foi nesse momento que um dos funcionários ligou para a polícia e afirmou estar com medo de que Liam Payne usasse a varanda como meio de fuga e acabar se machucando. A atitude do rapaz mostra que todos estavam cientes de que um acidente poderia acontecer.

“Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com sacada, e, bem, estamos com um pouco de medo…”, afirmou o funcionário do hotel, de acordo com a transcrição do 911 revelada pelo site de celebridades TMZ.

Imagem de Liam Payne sendo carregado

Pouco mais de um mês após a morte do cantor Liam Payne, informações novas continuam pipocando na imprensa argentina. Desta vez, um vídeo onde o ex-One Direction aparece sendo carregado pelos funcionários do hotel foi divulgado pela mídia e deixou a namorada do rapaz, Kate Cassidy, bastante abalada.

Nas imagens, o artista está visivelmente desmaiado, com a cabeça jogada para trás e é levado pelos pés e pernas. De acordo com testemunhas, Liam Payne passou cerca de uma hora causando confusão na recepção. Em seguida, teria “convulsionado”. Foi nesse momento que funcionários o pegaram e levaram de volta para o quarto. Aproximadamente 13 minutos depois, ele caiu da sacada e morreu.

Em contato com o jornal norte-americano New York Post, Kate Cassidy ficou arrasada com tudo isso: “Sempre que parece que a situação não pode ficar mais dolorosa para a Kate, ela acaba sofrendo ainda mais”, relatou a fonte, antes de desabafar: “Ele poderia ter sido salvo, alguém poderia tê-lo ajudado. É devastador — e revoltante”.

Causa da morte

Liam Payne morreu por conta dos ferimentos causados pela queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi confirmada, no mês passado, no dia seguinte à morte do rapaz, pelo resultado preliminar da autópsia do ex-integrante do One Direction.

De acordo com o especialista que analisou o corpo do artista, o óbito foi causado por politraumatismo, com hemorragia interna e externa. O documento revelou que houve fratura craniana e ferimentos graves pelo corpo. O cantor faleceu, aos 31 anos, no dia 16 de outubro, após sofrer o acidente.

Agora, as autoridades aguardam os resultados dos exames que vão constatar a presença de drogas ou álcool no organismo de Liam Payne. O Ministério Público local que vai divulgar tudo, já que está responsável pelo caso.

O falecimento do cantor

Segundo informações da mídia argentina, Liam Payne teve morte instantânea. Socorristas foram acionados ao local, mas o cantor britânico já estava morto. Antes de cair de uma altura de cerca de 13 metros, o artista foi visto “desorientado” e agindo de forma errática no saguão do hotel.

Jornais locais afirmam que as autoridades policiais foram chamadas até o hotel, que fica em Palermo, para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”. No quarto, policiais encontraram uma TV quebrada, objetos pelo chão, drogas e completa bagunça na acomodação.

O músico deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de um relacionamento de dois anos e meio com a cantora Cheryl Cole. Horas antes da confirmação de sua morte, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada no perfil oficial do cantor no Snapchat. Nos registros, ele aparece com a namorada.

Em 2023, Liam falou abertamente sobre as batalhas que vinha enfrentando ao sair da boy band. “Nesses momentos em que eu estava super deprimido, eu perdia minha sobriedade. Há algumas coisas sobre as quais eu definitivamente nunca, nunca falei. Foi muito, muito, muito grave. Foi um problema”, falou.

“Eu passei por uma fase muito ruim. Felizmente eu tinha ótimas pessoas ao meu redor. Quando as coisas começam a se acumular sobre você, parece que sempre haverá outro obstáculo em alguns meses. Mas eu sempre ficava bem, mesmo nas situações mais sombrias”, completou Liam Payne.