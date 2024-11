Mãe persegue com pedaço de madeira homem que tentou estuprar sua filha e criminoso é preso

Um homem, identificado como Raimundo Farias, de 55 anos, foi preso após tentar estuprar uma criança de oito anos, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no último domingo (03). Ele ameaçou agredir a menina com um pedaço de madeira, após ela gritar e fugir, porém, a mãe da vítima, após descobrir o crime, perseguiu o acusado também com um pedaço de madeira na mão.

“Ele só não consumou o ato devido à criança ter corrido em completo pavor e me informado. Eu peguei um pedaço de madeira para defender a minha filha e ele correu”, contou a mãe da menina à polícia, segundo o Ac24horas.

A mãe da vítima revelou que havia saído para comprar um lanche no momento em que a garota foi atacada.

Durante a confusão, o suspeito acabou detido por moradores até a chegada da Polícia Militar. Raimundo foi levado para a delegacia de Polícia Civil para mais investigações sobre o caso.