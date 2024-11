‘Mais Bela Hawaiana’ volta e elege enfermeira como vencedora; confira os melhores momentos

Após dois anos de pausa, o tradicional concurso “Mais Bela Hawaiana” voltou com grande expectativa ao calendário de eventos do Acre. Realizado no Paradiso Golden, o evento consagrou Érica Oliveira como a vencedora da edição de 2024, em uma noite marcada pela empolgação da torcida e pela avaliação criteriosa dos jurados.

Com 29 anos, Érica é enfermeira e influenciadora digital, conhecida por seu trabalho nas áreas de moda, saúde e beleza. Agora, como nova detentora do título, ela se torna o rosto que representará a beleza da mulher acreana no icônico Baile do Hawai, uma celebração promovida pelo Rotary Club de Rio Branco – Penápolis e pela Casa Amizade de Rio Branco.

O jornalista Douglas Richer esteve presente no evento e conversou com Érica e os organizadores, que revelaram detalhes do 61º Baile do Hawai, programado para 9 de novembro no Maison Borges. O evento contará com o show de Koyote e outras atrações que prometem agitar a noite acreana.

Veja os melhores momentos: