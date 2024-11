Mais de 61 mil cestas básicas serão doadas para famílias impactadas pela seca no Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria da Casa Civil (Secc), entregou nesta terça-feira, 12, mais de 61 mil cestas básicas de alimentos para famílias impactadas com a seca severa no estado. O evento ocorreu no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia.

A operação foi executada com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), gestor da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), que faz parte da política pública do governo federal para garantir atendimento a famílias impactadas pela problemática na região amazônica.

De acordo com o diretor executivo nacional da Conab, Arnoldo Campos, destaca que se trata de uma ação contínua e importante para a segurança alimentar e para a proteção social.

Já o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, enfatizou que a ação é de grande importância, ao beneficiar as famílias acreanas que estão vulneráveis, tanto no período de seca quanto nos momentos de enchentes no estado.

A ação de entrega dos ítens será executada por dois órgãos demandantes: o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), cujo público são os povos e comunidades tradicionais residentes nas unidades de conservação da Reserva Chico Mendes e a Defesa Civil Estadual, cujo público são as pessoas que vivem numa situação de insegurança alimentar, nutricional e social que foram atingidas pelos eventos extremos de crise climática, como enchentes e estiagem.

Cada cesta contém 21,5 kg de alimentos: arroz, feijão, macarrão, leite em pó, flocos de milho, farinha de mandioca, açúcar cristal, sardinha, sal e óleo de soja. Também participaram da entrega a Secretaria de Governo (Segov) e a Defesa Civil do Estado.