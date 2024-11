Manuel Montenegro, embaixador do Brasil no Azerbaijão, é filho de acreano de Cruzeiro do Sul

Manuel Montenegro, embaixador do Brasil no Azerbaijão, esteve presente nesta sexta-feira (15), no estande do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, onde foi recebido pela vice-governadora do Acre, Mailza Assis. Durante o encontro, ele refletiu sobre sua trajetória e destacou a importância das raízes familiares no Acre.

Embora tenha nascido fora do estado, Montenegro é filho de Adalberto Cruz, ex-secretário do Planejamento e da Agricultura do Acre, natural de Cruzeiro do Sul. Através dos ensinamentos de seu pai, Montenegro foi imerso desde cedo nas questões relativas à Amazônia e a sua relevância global.

O embaixador mencionou o orgulho de ver a concretização das ideias que seu pai defendia, em especial no que se refere à importância estratégica da Amazônia e a visão de um Acre integrado ao mundo por meio da exploração de suas riquezas naturais. Ele também ressaltou a necessidade de os jovens preservarem sua identidade e se empenharem nos estudos, como forma de construir um futuro promissor.

Sobre Manuel Montenegro

Nascido em fevereiro de 1959, Manuel Montenegro é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e possui mestrado em Ciência Política pela George Washington University.

Diplomata de carreira desde 1987, ele também lecionou na Universidade de Brasília. Além disso, Montenegro teve participação significativa em diversos fóruns internacionais e comitês técnicos durante sua carreira.

Sobre o Azerbaijão

Localizado na região do Cáucaso, o Azerbaijão tornou-se independente em 1991 e possui uma economia voltada para a exploração de petróleo e gás. A capital, Baku, é famosa por seu centro medieval fortificado.

O Azerbaijão, ex-república soviética, tem se destacado pela sua posição estratégica e potencial econômico.