Médica presa após morte do marido pediu pra ele ir comprar açaí e passou localização a executores

A Polícia Civil apresentou na manhã desta quarta-feira (13), os detalhes sobre a investigação que resultou na prisão da cirurgiã plástica Daniele Barreto por envolvimento no assassinato do marido dela, o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior, 42. De acordo com as investigações, o advogado e o filho dele saíram na noite do crime, no dia 18 de outubro, até uma lanchonete para comprar açaí, a pedido da mulher. Ela teria informado a localização deles aos executores.

“Ela queria que ele fosse buscar o açaí, não queria que uma empresa levasse [até a casa deles]. Não há dúvidas do envolvimento dela nesse crime”, disse o delegado-geral da Polícia Civil Thiago Leandro.

O crime também deixou ferido um jovem, enteado da suspeita. Além da médica, foram presos uma secretária e uma amiga da médica, suspeitas de planejarem o crime, e quatro homens, suspeitos de envolvimento na execução o crime.

Motivação

Segundo a polícia, o casal já tinha sinalizado várias vezes princípios de separação, mas que não se consolidava por questões financeiras. Outro fator seria o ciúme do advogado sobre um relacionamento da esposa com uma amiga dela. Inicialmente, a polícia investigou se o crime poderia ter relação com a clientela do advogado, que pertencia ao crime organizado, mas a suspeita foi descartada.

No dia 17 de outubro, noite anterior ao crime, o advogado teria surpreendido a esposa no prédio onde ela tem uma clínica. “Ele tinha ciúmes da esposa com a amiga. Ao vê-la chegar no veículo utilizada por essa amiga, ele a surpreendeu e teve uma desavença entre eles”, disse a delegada Juliana Alcoforado.

Segundo pessoas próximas à família, o casal estava junto há pelo menos 10 anos e teve um filho. Nas redes sociais do advogado, ele exibia fotos deles em viagens, além de mensagens românticas para a esposa. O perfil da médica, que possui 145 mil seguidores, está fechado.