Médico do Acre vai ao G20 representar o estado em discussões sobre saúde

O estado do Acre conta com um representante em duas reuniões relativas à saúde da reunião do G20, que está acontecendo neste ano na cidade do Rio de Janeiro.

Luan Messias Magalhães atua na saúde pública do estado, e falou durante o G20 em duas datas, nos dias 15 e 16 de novembro.

Na primeira delas, o neurocirurgião abordou a saúde do idoso, população rural e ribeirinhos, enquanto na segunda data participou de painel voltado à saúde mental e neurológica.

O médico foi o único a representar não só o estado do Acre, mas a região Norte como um todo.

“O legal é que a gente se encontra direto com os ministros e deputados, e eles são as pessoas que aplicam e fazem as leis. Assim, eles reconhecem diretamente a importância e onde precisa mudar e vão aplicar isso diretamente”, disse o médico.