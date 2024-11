Memecoins disparam com Trump, Fed e Elon Musk; Dogecoin salta quase 30%

As memecoins com tema de cachorro estão correndo em bando, seguindo o exemplo da incrível recuperação da Dogecoin (DOGE) para máximas de três anos, reforçada pelo fervor comercial e pelos ventos favoráveis para o setor cripto.

A memecoin alfa Doge subiu para uma máxima de US$ 0,29 no domingo (10), após uma pausa no início do dia que viu o criptoativo atingir seu ponto mais alto desde 30 de outubro de 2021. O ativo subiu 27% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,26, segundo dados do CoinGecko.

Diversos fatores favoráveis ao mercado

A recente eleição do presidente Donald Trump, juntamente com uma provável “varrida vermelha” dos republicanos no Congresso, aumentou a confiança dos investidores. As reduções previstas nos impostos corporativos e a desregulamentação estão criando um clima mais favorável para os ativos de risco, principalmente em setores que são altamente sensíveis a mudanças regulatórias.

Trump prometeu proteger os interesses da mineração de Bitcoin e adotar uma abordagem mais leve para a regulamentação cripto, ao mesmo tempo em que promete promover políticas favoráveis ao setor.

Ao mesmo tempo, o corte de 25 pontos-base nas taxas do Federal Reserve dos EUA na semana passada aumentou o otimismo do mercado, beneficiando setores sensíveis a taxas, como o imobiliário e o de serviços públicos. No entanto, permanece a incerteza quanto a futuros cortes nas taxas, já que novas tarifas em potencial sob a administração Trump poderiam impulsionar a inflação.

As memecoins com tema de cachorro também estão seguindo a trilha da Doge, salivando com as perspectivas da associação próxima do CEO da Tesla e do bilionário Elon Musk com Trump. Durante toda a campanha, Musk deu seu apoio à agenda alinhada ao MAGA, despertando interesse nas redes sociais e nos círculos de criptoativos.

A tendência estimulou aumentos especulativos nas moedas vinculadas à imagem e às associações de Musk, incluindo Doge e outras, à medida que os investidores individuais continuam a aderir às mais recentes narrativas baseadas em memes.

Seguindo de perto o cão líder da corrida, a memecoin Shiba Inu (SHIB) do Ethereum está buscando um aumento de 26% no mesmo período. Classificada em 11º lugar em termos de capitalização de mercado total, a SHIB foi criada em agosto de 2020 por um dev anônimo conhecido como Ryoshi.

Como um token baseado em Ethereum, a Shib foi criada como uma alternativa descentralizada à Doge e mais voltada à comunidade. Ela ganhou popularidade com o apoio de influenciadores e expandiu seu ecossistema para incluir o ShibaSwap, um projeto NFT, e tokens como Leash e Bone.

Completando a corrida

Seguindo as pegadas das duas anteriores, a Floki Inu (FLOKI) saltou 20% nas últimas 24 horas, chegando a uma capitalização de mercado de US$ 1,8 bilhão no início do dia. Ainda assim, o ativo digital continua caindo cerca de 50% em relação à alta de US$ 0,0003449 em 5 de junho, de acordo com os dados do CoinGecko.

A Floki foi lançada em junho de 2021, inspirada pelo fato de Elon Musk ter batizado seu cachorro Shiba Inu de Floki. Originalmente apenas uma memecoin, seu ecossistema agora inclui projetos como um jogo metaverso, uma plataforma de educação cripto e um mercado NFT.

A Dogelon Mars (ELON) e a Baby Doge Coin (BABYDOGE), por sua vez, subiram cerca de 17% e 11%, respectivamente, em um período de 24 horas, mas permanecem em queda de cerca de 94% e 57% em relação às suas respectivas máximas históricas.

Elon — o token, não o homem — combina temas de exploração espacial com o meme Doge, capturando o interesse por meio de sua narrativa de uma “missão a Marte”.

Babydoge, por outro lado, concentra-se no engajamento da comunidade e na caridade, especialmente no bem-estar animal, promovendo-se como um token para o bem social dentro do espaço cripto. Ambas acumularam comunidades dedicadas e pretendem agregar valor exclusivo ao cenário de memecoins.