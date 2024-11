Um motociclista de 25 anos morreu após colidir contra um muro na madrugada deste sábado (23/11). O acidente ocorreu no Bairro São José, em Aracaju (SE). Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Com o impacto, parte do muro desabou e motociclista caiu na área interna de uma residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou o óbito do motociclista no local.

