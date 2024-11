Mudou de ideia? SBT volta atrás e não reexibirá “Chaves”

Mudança de planos! Após anunciar o retorno de Chaves à programação do SBT, a emissora voltou atrás. O seriado, previsto para reestrear em 18 de novembro, foi retirado do catálogo antes mesmo de sua exibição.

A ideia do SBT era que a volta de Chaves impulsionasse a audiência de outros programas do canal. Como a novela infanto-juvenil A Caverna Encantada, que poderia atrair um público maior com o sucesso mexicano. No entanto, sem o seriado na grade, a programação segue sem alterações significativas, e o programa Tá Na Hora, apresentado por Marcão do Povo, mantém suas 2h15 de duração.

“A assessoria de comunicação do SBT informa que as estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18/11. Favor considerar apenas as alterações que estão em vermelho, o restante da programação segue normal”, informou a assessoria do canal.

Confira, a seguir, a programação noturna: