Mulher do homem-bomba de Brasília também realizou um atentado ao atear fogo na própria casa em Santa Catarina

A ex-mulher do homem que se explodiu na frente da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, foi socorrida por populares e ficou gravemente ferida em um incêndio na sua casa, localizada no Bairro Budag, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã deste domingo (17).

A Polícia Federal investiga o caso, mas a suspeita é que o incêndio tenha sido provocado pela mulher, Daiane Dias, de 41 anos, que foi socorrida pelos vizinhos antes da chegada dos bombeiros.

Populares que ajudaram no socorro disseram à imprensa que o fogo teria sido provocado pela ex-esposa de Tiü França, com a intenção de também realizar um atentado.

Ela apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em 100% do corpo. Segundo os militares, a mulher estava com o corpo coberto por um líquido inflamável, mas não souberam precisar qual tipo.

De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu parcialmente a residência, de 50 metros quadrados.