NASA: asteroide passará tão perto da Terra que provocará terremotos

Em 13 de abril de 2029, o asteroide Apophis, com aproximadamente 340 metros de diâmetro, fará uma aproximação histórica à Terra, chegando a cerca de 32.000 quilômetros do nosso planeta.

Apelidado com o nome do deus egípcio da escuridão e do caos, este asteroide intrigante será monitorado de perto por cientistas e astrônomos, pois representa uma oportunidade única de estudar interações gravitacionais de grande magnitude entre a Terra e um asteroide.

A comunidade científica está particularmente interessada em entender como o campo gravitacional da Terra poderá desencadear tremores semelhantes a terremotosem Apophis, fenômeno chamado de “astroterremotos”.

A Descoberta e as Preocupações Iniciais

Quando Apophis foi descoberto em 2004, houve um temor inicial de que ele pudesse representar um risco de colisão com a Terra. Devido à sua trajetória orbital e ao tamanho considerável, ele foi considerado um potencial asteroide perigoso, levantando preocupações sobre possíveis impactos.

No entanto, estudos subsequentes garantiram que o asteroide não colidirá com a Terra pelo menos no próximo século, afastando as possibilidades de impacto direto e oferecendo uma janela para observações seguras.

O Estudo de Ronald-Louis Ballouz e a Simulação do Fenômeno

Um novo estudo, liderado pelo pesquisador Ronald-Louis Ballouz, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, simula o efeito da gravidade terrestre sobre o asteroide Apophis durante essa aproximação.

Os resultados indicam que a força gravitacional da Terra pode causar “astroterremotos” na superfície do asteroide, fenômeno semelhante aos terremotos que ocorrem na Terra.

Essas simulações destacam que Apophis provavelmente passará por alterações significativas na sua superfície, devido à poderosa atração gravitacional que experimentará.

A Influência da Gravidade Terrestre sobre o Asteroide

Durante essa aproximação histórica, a gravidade da Terra atuará com intensidade sobre o asteroide, criando forças de maré que podem desencadear tremores violentos. Esses tremores poderão deslocar camadas de material superficial de Apophis, expondo áreas internas e possivelmente renovando sua aparência.

Esse fenômeno de “astroterremotos” será monitorado com atenção, pois fornece dados valiosos para entender a interação entre asteroides próximos da Terra e a força gravitacional do nosso planeta.

A Profundidade dos “Astroterremotos” e Suas Consequências

De acordo com o estudo, os “astroterremotos” em Apophis começarão cerca de uma hora antes de sua aproximação máxima à Terra e podem continuar a ocorrer por algum tempo após o momento de maior proximidade.

A intensidade desses tremores poderá ser forte o suficiente para deslocar materiais superficiais e, em alguns casos, lançar pequenas rochas para o espaço.

Esse movimento de material é de especial interesse para cientistas, pois permitirá estudar mudanças na superfície de Apophis e possivelmente observar camadas de rochas mais jovens e menos desgastadas pelo tempo.

Alterações na Superfície do Asteroide Durante a Aproximação

As simulações indicam que a força gravitacional da Terra poderá provocar deslizamentos de terra ao longo da superfície do asteroide. Esses deslizamentos, impulsionados pela atração gravitacional, podem alterar a aparência de Apophis de forma notável, transformando sua superfície com a exposição de novos materiais e mudanças de topografia causadas pelos tremores.

Esse fenômeno pode ajudar a explicar por que alguns asteroides próximos à Terraparecem ter superfícies mais jovens e menos desgastadas do que os que permanecem nas profundezas do espaço.

A Missão OSIRIS-APEX: Acompanhamento da Aproximação

A NASA tem planos de acompanhar de perto a passagem de Apophis com a missão OSIRIS-APEX, que enviará uma sonda para observar o asteroide durante e após o sobrevoo de 2029. Anteriormente conhecida como OSIRIS-REx, a sonda foi usada para coletar amostras do asteroide Bennu e será reaproveitada para a nova missão.

O objetivo será observar de perto os efeitos da interação gravitacional entre Apophis e a Terra e avaliar as mudanças na superfície do asteroide durante os 18 meses subsequentes ao seu sobrevoo próximo.

Estudando os Efeitos Gravitacionais em Tempo Real

A OSIRIS-APEX oferecerá uma oportunidade única para monitorar, em tempo real, as consequências da aproximação de Apophis à Terra. Com o uso de instrumentos avançados, os cientistas esperam capturar dados detalhados sobre os astroterremotose a movimentação de material na superfície do asteroide, além de verificar mudanças de composição e estrutura.

Esses dados enriquecerão o entendimento das interações de asteroides com planetas e poderão auxiliar no desenvolvimento de modelos de defesa planetária.

A Importância dos “Astroterremotos” na Pesquisa Científica

A ocorrência de “astroterremotos” em Apophis durante sua passagem próxima oferece uma oportunidade de estudo sem precedentes para a ciência. A análise desses tremores poderá revelar detalhes cruciais sobre a estrutura interna do asteroide e sobre as forças gravitacionais que influenciam sua estabilidade.

Com o aumento de estudos sobre asteroides próximos à Terra, esse conhecimento pode ser valioso para futuras missões de monitoramento e exploração de asteroides.

A Influência de Aproximações Gravitacionais em Asteroides Próximos da Terra

A pesquisa sobre os efeitos gravitacionais, como os “astroterremotos”, pode ajudar a explicar a aparência relativamente jovem de muitos asteroides próximos à Terra. Quando esses corpos celestes passam próximos de grandes planetas, podem sofrer perturbações que expõem novas camadas de rocha, renovando suas superfícies e ocultando sinais de desgaste.

Esse fenômeno tem implicações importantes para o estudo de asteroides como um todo e para a compreensão de sua evolução ao longo do tempo.

Preparação para Futuras Aproximações de Asteroides

Além de ampliar o conhecimento científico, o estudo de Apophis pode fornecer informações vitais para a preparação contra possíveis impactos de asteroides no futuro.

Compreender como asteroides respondem à gravidade de grandes corpos pode auxiliar no desenvolvimento de tecnologias de desvio e em estratégias de monitoramento e mitigação de ameaças. O estudo de Apophis é, portanto, um passo significativo para a segurança planetária.