No Acre, leilão que arrecadará recursos para o Hospital do Amor já conta com mais de 100 animais

O rancho Marca V5 Agropecuária, localizado na estrada Mário Lobão (Segundo Distrito de Sena Madureira), será palco mais uma vez de um grande evento. Trata-se do leilão “Direito de viver”, que visa arrecadar recursos para o Hospital de Amor que trata pessoas acometidas pelo câncer. O leilão ocorrerá neste domingo (10) a partir das 11 horas da manhã.

De acordo com Paulo Sérgio Mandrotti, proprietário da Marca V5, mais de 100 animais já estão garantidos para o leilão. “Essa campanha é muito importante e conta com a colaboração de muitas pessoas. Já são mais de 100 animais, frutos de doações. Queremos agradecer as parcerias e convidar a todos para participar conosco. Toda ajuda para o hospital de Amor é fundamental”, destacou.

“Essa é a 4ª edição do leilão direito de viver. Desde já, agradecemos todas as pessoas que estão colaborando. Convidamos a todos para comparecer ao rancho Marca v5 e conhecer de perto o projeto, bem como, almoçar conosco. Se você for e consumir uma água mineral, por exemplo, já estará ajudando o hospital de Amor. Cada ajuda é de grande valia para as pessoas que estão fazendo o tratamento de câncer”, acrescentou dona Rosália, representante do Hospital de Amor em Sena Madureira.

Neste ano, a equipe da Maçonaria estará presente com o famoso costelão. “Como Maçonaria, vamos estar executando o nosso tradicional costelão. O processo de assar as costelas começa no sábado à noite, onde preparamos as costelas, salgamos, colocamos nos espetos e assamos. São 12 horas de fogo. E a gente fica nesse trabalho de está mantendo o fogo, está cultivando para que a costela saia perfeita. A Maçonaria se sente muito honrada em fazer parte dessa missão.

Reiteramos o convite à nossa comunidade”, comentou João Paulo, integrante da Maçonaria.

Além dos animais, o leilão terá também vários brindes que foram angariados no comércio local. O evento contará com bailão e música boa, além do almoço (costelão).

Cabe frisar que todos os envolvidos na realização do leilão Direito de viver são voluntários, ou seja, não ganham nada financeiramente, visto que, a arrecadação é repassada direta para o Hospital de Amor.

Conforme dona Rosália, os moradores de Sena Madureira que, por ventura, precisarem de atendimento no referido hospital podem procurar a loja da Marca V5 que fica situada nas proximidades da Feira Nova.