Novo superintendente da PRF no Acre toma posse nesta semana; conheça

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Henzio da Silva Albuquerque, toma posse no cargo na próxima quinta-feira (14), no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).

A cerimônia está marcada para acontecer a partir das 10h.

Quem é Henzio?

Casado e pai de três filhos, Henzio é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Acre e possui pós-graduação em Gestão Pública e de Pessoas pela Faculdade Única de Ipatinga-MG.

Ingressou na PRF em 18 de junho de 1999 e desenvolveu sua carreira sempre em seu estado natal, o Acre. Ao longo dos anos, ocupou diversas funções operacionais e administrativas na PRF, incluindo auxiliar, motorista, chefe de equipe, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, chefe de Delegacia, chefe do Setor Administrativo e Financeiro, chefe do Núcleo de Gabinete e chefe da Seção de Gestão de Pessoas. Além disso, exerceu o cargo de Superintendente Substituto em várias ocasiões, acumulava essa função com a chefia do Setor de Gestão de Pessoas da Superintendência Regional da PRF no Acre (SGP-AC).

Com uma vasta experiência em liderança e gestão, Henzio da Silva Albuquerque assume o comando da PRF no estado do Acre com o compromisso de garantir a segurança nas rodovias e melhorar as condições de trabalho dos policiais. Ele estará à frente de uma equipe composta por 90 policiais rodoviários federais, responsáveis pela fiscalização e monitoramento dos 1.347 km de rodovias federais que cruzam o estado.

A PRF no Acre, sob sua liderança, continuará seu trabalho focado na preservação de vidas no trânsito e no combate ao crime nas rodovias, seguindo o exemplo de sua atuação destacada em nível nacional.