Nutrição em Pauta: Intolerância à lactose descomplicada

Intolerância à lactose: o que é e como lidar com ela?

O que é intolerância à lactose?

A intolerância à lactose ocorre quando o organismo tem dificuldade em digerir a lactose, o açúcar presente no leite e seus derivados. Isso acontece devido à baixa produção de lactase, enzima responsável por quebrar a lactose no intestino. Sem essa digestão adequada, a lactose chega ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, gerando desconfortos gastrointestinais.

Tipos de intolerância à lactose

Primária : Surge gradualmente, geralmente na vida adulta, devido à redução natural na produção de lactase. É o tipo mais comum. Secundária : Causada por doenças ou condições que afetam o intestino, como gastroenterite, doença celíaca ou síndrome do intestino irritável. Pode ser temporário. Congênita : Rara e presente desde o nascimento, ocorre devido a uma mutação genética que impede a produção de lactase.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas aparecem de 30 minutos a 2 horas após o consumo de alimentos que contêm lactose e incluem:

Inchaço abdominal;

Gases e cólicas;

Diarreia ou constipação;

Náuseas.

A intensidade dos sintomas varia de pessoa para pessoa, dependendo da quantidade de lactose ingerida e da sensibilidade individual.

É a mesma coisa que alergia ao leite?

Não. A alergia ao leite é uma ocorrência do sistema imunológico às proteínas do leite, enquanto a intolerância à lactose envolve apenas a digestão do açúcar do leite.

Impacto na nutrição

O leite é uma fonte importante de cálcio, vitamina D e proteínas. Pessoas com intolerância à lactose que eliminam esses alimentos da dieta devem buscar alternativas para evitar deficiências nutricionais. Alimentos fortificados e suplementos podem ser necessários em alguns casos.

Alimentos que contêm lactose

Além de leite e derivados, muitos produtos processados ​​contêm lactose em sua composição, como pães, bolos, biscoitos, chocolates, sopas prontas e medicamentos até.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico pode ser confirmado por meio de exames como o teste de tolerância à lactose, o teste do hidrogênio expirado ou a análise genética. É fundamental procurar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso.

Como lidar com a intolerância?

Controle do consumo : Algumas pessoas toleram pequenas quantidades de lactose. Testar os limites pode ajudar a identificar o que funciona para você.

: Algumas pessoas toleram pequenas quantidades de lactose. Testar os limites pode ajudar a identificar o que funciona para você. Substituição de alimentos : Leites e derivados sem lactose ou vegetais, como leite de amêndoas, coco ou aveia, são boas opções.

: Leites e derivados sem lactose ou vegetais, como leite de amêndoas, coco ou aveia, são boas opções. Fermentados : Queijos maturados e iogurtes geralmente contêm menos lactose e podem ser melhor tolerados.

: Queijos maturados e iogurtes geralmente contêm menos lactose e podem ser melhor tolerados. Uso de enzimas : Lactase em forma de suplemento pode ser consumida antes de refeições que contenham lactose, auxiliando na digestão.

: Lactase em forma de suplemento pode ser consumida antes de refeições que contenham lactose, auxiliando na digestão. Leitura dos rótulos : Muitos alimentos industrializados contêm lactose como ingrediente oculto. É importante verificar a composição dos produtos

Embora a intolerância à lactose possa trazer desconforto, é possível ter uma alimentação equilibrada e saudável com ajustes simples no dia a dia. Com o acompanhamento de um nutricionista, é possível garantir que as necessidades nutricionais sejam atendidas sem abrir a mão do prazer de comer bem.

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

