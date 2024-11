O que acontece no corpo de quem para beber refrigerante todo dia?

Essas bebidas, geralmente ricas em açúcar, adoçantes artificiais e ingredientes químicos, podem causar efeitos negativos à saúde. Mas o que acontece quando alguém decide parar de beber refrigerante? As mudanças são rápidas e, muitas vezes, surpreendentes, afetando o corpo de forma positiva em diversos aspectos.

Trocar o refrigerante diário por outras opções mais saudáveis ​​traz benefícios rápidos e perceptíveis no corpo. Veja algumas mudanças que ocorrem ao interromper esse hábito:

Redução de açúcar no organismo

Refrigerantes são ricos em açúcar ou adoçantes artificiais. Ao parar de consumi-los, há uma queda nos níveis de glicose no sangue, causando o risco de picos e quedas bruscas de energia. A médio e longo prazo, isso contribui para a prevenção do diabetes tipo 2 e melhora a sensibilidade à insulina.

O consumo excessivo de açúcar do refrigerante é facilmente convertido em gordura, especialmente na região abdominal. Com a suspensão do consumo diário, o organismo reduz o armazenamento de gordura e melhora o equilíbrio metabólico.

O refrigerante é altamente ácido e pode causar erosão no esmalte dos dentes, além de ser um ambiente favorável para cáries. Parar de beber refrigerante protege os dentes e reduz a necessidade de tratamentos odontológicos.

Trocar o refrigerante por água ou outras bebidas não açucaradas melhoram a hidratação. Isso é essencial para funções como regulação da temperatura corporal, transporte de nutrientes e saúde renal.

Os refrigerantes podem causar desconfortos gastrointestinais, como surtos e gases, devido ao dióxido de carbono e ingredientes artificiais. Sem eles, o sistema digestivo tende a funcionar melhor.

Estudos mostram que o consumo regular de refrigerantes pode aumentar os níveis de triglicerídeos e colesterol LDL (“ruim”), elevando o risco de doenças cardiovasculares. Parar com o hábito favorecendo a saúde do coração.

Para quem consome refrigerante com frequência, cortar o hábito pode significar uma redução significativa de calorias. Isso, aliado a uma dieta equilibrada, ajuda na perda de peso de forma saudável.

Refrigerante zero

Refrigerantes zero açúcar são bebidas adoçadas artificialmente, com pouca ou nenhuma caloria. Eles substituem o açúcar tradicional por adoçantes como aspartame, sucralose ou acessulfame-K, mantendo o sabor doce sem o impacto calórico do refrigerante comum.

O refrigerante comum é rico em açúcar e calorias: um copo de 200 ml contém cerca de 80 kcal. Já o refrigerante zero contém calorias insignificantes, variando entre 0 e 5 kcal por porção. Essa diferença impacta diretamente no balanço calórico diário, auxiliando no controle de peso.

Outras falhas

Menor risco de sobrecarga calórica: Ao cortar o açúcar do refrigerante, há menos impacto na glicemia e menor estímulo ao acúmulo de gordura.

Ao cortar o açúcar do refrigerante, há menos impacto na glicemia e menor estímulo ao acúmulo de gordura. Ajuda no déficit calórico: Trocar 1 litro de refrigerante normal por zero pode significar economia de cerca de 400 kcal diárias, o que, ao longo de uma semana, equivale a uma redução significativa de calorias.

Embora sejam aliados à redução de calorias e ao controle de peso, o consumo excessivo pode impactar as qualidades da microbiota intestinal e estimular o desejo por doces. Apesar de ser uma alternativa menos calórica, devem ser consumidos com moderação, priorizando bebidas mais naturais como água e chás.

Como substituir o refrigerante?

Optar por água com gás e rodelas de frutas, chás gelados naturais ou sucos diluídos são alternativas chinesas e mais saudáveis. Pequenas mudanças na rotina trazem grandes impactos na saúde a longo prazo.

Abandonar o refrigerante diário é um passo simples, mas poderoso, para melhorar a saúde e o bem-estar. Ao fazer essa escolha, você dá ao seu corpo a oportunidade de funcionar melhor, proteger-se contra doenças e alcançar mais equilíbrio. Substituir o refrigerante por opções naturais e nutritivas não apenas transforma sua saúde, mas também fortalece o hábito de tomar decisões alimentares mais conscientes e benéficas. Que tal começar hoje? 🙂

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

