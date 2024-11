A quatro rodadas do fim do campeonato, 12 pontos ainda estão em jogo. Além da pontuação que ainda pode ser garantida, o Corinthians também pode contar com a abertura de mais vagas para a competição. A princípio, o Brasileirão dá direito a seis vagas no torneio, sendo quatro diretas e duas para a pré-Libertadores.

No entanto, mais uma vaga direta à competição já foi garantida devido à presença do Flamengo no G4. O Rubro-Negro garantiu a ida ao certame continental após vencer a Copa do Brasil. Além disso, o Corinthians pode contar com a adição de mais duas vagas caso Cruzeiro e Botafogo vençam a Sul-Americana e a Libertadores, respectivamente.