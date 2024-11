Pastor é preso suspeito de abusar de fiéis que frequentavam igreja

Um pastor, identificado como Donizete Aparecido da Silva Lima, de 48 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de fiéis que frequentavam a igreja onde ele pregava. Os crimes e a prisão aconteceram em Acreúna, no interior de Goiás.

Até agora, duas mulheres foram identificadas como vítimas do pastor, mas a Polícia suspeita que novas vítimas possam aparecer com a divulgação da imagem do investigado.

Além da prisão, o pastor também foi alvo de mandado de busca e apreensão na casa em que mora, que fica localizada nos fundos da igreja.

As vítimas iniciais prestaram depoimento e informaram como os crimes ocorreram. O modo como Donizete agia, porém, não foi divulgado.

As investigações agora continuam no sentido de apurar se existem outras vítimas. A Polícia orientou a população a procurar a delegacia para denunciar eventuais crimes cometidos pelo pastor.

Depois de ser preso, o investigado foi encaminhado à Unidade Prisional de Acreúna, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A divulgação da imagem e do nome do investigado foi procedida nos termos da Lei de nº 13869/2019, Portaria normativa nº 547/2021/DGPC, conforme despacho do delegado responsável pela investigação, tendo em vista o interesse público no sentido de identificar outras vítimas de crimes praticados por ele, uma vez que há evidente reiteração criminosa por parte do suspeito. Denúncias podem ser feitas através do telefone 197 ou (62) 99506-5366, assim como outras vítimas podem comparecer na Delegacia de Polícia para registro de ocorrências.