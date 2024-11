PM prende homem com 50 sacas de cipó, utilizado na produção de ayahuasca no Acre

A Polícia Militar (PMAC) apreendeu na última quinta-feira (31), 50 sacas de cipó usado para a produção do chá da ayahuasca, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre

A coleta dos itens estaria sendo feita dentro do ramal do Aníbal, região da BR-364, sem licença ambiental, o que torna a prática ilegal. Com isso, um homem foi preso e conduzido para a delegacia.

Segundo o comandante do 6ª Batalhão da PM, capitão Daniel Teixeira, a corporação recebeu denúncias por meio do Copom, de que o indivíduo estaria realizando a extração da matéria prima.

Próximo ao Rio Croa, a patrulha da Polícia Ambiental encontrou o suspeito com as sacas de cipó dentro de uma embarcação. Ele foi interceptado e por não possuir o documento que legaliza a ocorrência, foi dado voz de prisão.

A Ayahuasca é uma bebida enteógena produzida a partir da combinação da videira Banisteriopsis caapi com várias plantas, em particular a Psychotria viridis e a Diplopterys cabrerana. De acordo a PM, para a extração vegetal é necessário possuir uma licença, assim os órgãos ambientais irão ter o controle de quem faz a coleta.

O homem informou que a prática era comum na região e feita por muitos moradores. Após a produção do chá, ele seria exportado para diversos lugares, não só do Brasil, mas para várias partes da Europa.