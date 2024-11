Pneumonia: diretora de escola está internada no INTO com 80% dos pulmões comprometidos

A diretora de escola, Marta Ferreira Lopes, encontra-se internada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), com 80% dos pulmões comprometidos após contrair pneumonia. A notícia gerou grande preocupação na comunidade escolar e entre seus amigos e familiares.

O secretário-adjunto de governo, Márcio Pereira, compartilhou uma foto de Marta em suas redes sociais, pedindo orações pela recuperação da professora, que é membro da Assembleia de Deus e muito querida na comunidade evangélica.

“A Marta é irmã de um amigo nosso, o Ferreirinha, que trabalhava com o doutor Fábio Rueda. É uma grande amiga. Ela está estabilizando para poder ser transportada para uma UTI”, disse Pereira ao portal ContilNet.

A equipe de ContilNet está em busca de mais informações sobre o estado de saúde da diretora.

Sobre a pneumonia

A pneumonia é uma infecção pulmonar que causa tosse, dor no tórax, febre alta, secreção de muco purulento e falta de ar.

De acordo com especialistas, a doença provoca inflamação nos alvéolos, que são sacos de ar do pulmão.

Ela pode ser causada por fungos, bactérias, vírus, inalação de produtos tóxicos ou substâncias químicas.

A doença, que é uma das principais causas de morte no mundo, pode matar, se a pessoa afetada por ela não procurar cuidados médicos.

Ela pode ser diagnosticada através de exames clínicos, radiografia do tórax ou auscultação do pulmão. O tratamento pode ser feito com antibiótico, e em muitas vezes o paciente precisa ser internado.