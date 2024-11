Polícia Civil recupera 41 celulares roubados durante operação realizada em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), anunciou nesta quarta-feira (6), a a recuperação de 41 celulares roubados em diferentes ações realizadas em outubro deste ano, em Rio Branco.

A operação foi marcada pelo empenho das equipes em localizar e restituir esses itens aos seus proprietários, promovendo maior tranquilidade e segurança para a população.

O delegado responsável pela DCORE, Leonardo Santa Bárbara, enfatizou a dedicação da equipe para combater crimes patrimoniais e oferecer uma resposta eficiente às vítimas desses crimes. Ele destacou que essa recuperação é uma amostra dos esforços contínuos para reduzir os danos causados por roubos e reforçar a segurança.

“Essa recuperação é um reflexo do esforço de nossos policiais para mitigar os efeitos nefastos causados pela violência e o medo que o crime de roubo impõe às vítimas. Estamos alinhados com as diretrizes do governo, que busca combater o crime com rigor e proporcionar um tratamento digno à população,” afirmou.

A DCORE segue realizando operações específicas para solucionar casos de roubo e furto, além de reforçar suas ações preventivas para dificultar o comércio ilegal de celulares e outros bens roubados.

As autoridades orientam as vítimas de crimes patrimoniais a registrarem boletins de ocorrência, o que contribui para a investigação e localização dos itens subtraídos.