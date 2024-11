Preço médio do diesel no Acre foi um dos mais caro do Brasil em outubro, diz levantamento

O diesel comum encerrou o mês de outubro no Brasil com valor médio de R$ 6,11 por litro, registrando alta de 0,16% na comparação com o encerramento do mês anterior, pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

O levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis, destaca que a região com o valor do diesel S-10 mais alto foi no Norte, onde custou, em média, R$ 6,60, após alta de 0,15%, puxado pelo Acre.

Já a região Sul apresentou estabilidade, comercializado à R$ 5,98, mesmo valor registrado em setembro. No Centro-Oeste, o combustível também alcançou grau, sendo negociado em média por R$ 6,26. Santa Catarina aparece como o estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta, por R$ 5,88, depois de um recuo de 0,84%.

O Estado com o maior aumento registrado do preço médio do diesel comum foi Amazonas, onde foi negociado a R$ 6,67 após alta de 5,21%. Sergipe apresentou o maior recuo, de 2,47%, com o preço médio por lá chegando a R$ 6,33.