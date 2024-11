Prefeitos atuais e eleitos se reúnem nesta sexta com representantes do Governo Federal

Prefeitos atuais e eleitos para o mandato de 2025-2028 participarão do 1º Evento de Acolhida, nesta sexta-feira (8), no auditório do Sebrae, que contará com a presença de representantes do Governo Federal e uma programação intensa voltada ao aprimoramento da gestão pública e à captação de recursos para projetos municipais.

O evento, que conta com o apoio da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), do Sebrae/AC e da Caixa Econômica Federal (CEF), oferecerá palestras e painéis voltados a fortalecer as administrações locais e incentivar o crescimento econômico sustentável.

A programação inicia às 8h com o credenciamento, seguido pela cerimônia de abertura. A primeira palestra, ministrada por Marcus Lucena, da AMAC, abordará a “Captação de Recursos e Gestão de Projetos – OGU”, orientando os gestores sobre estratégias para obter fundos e executar investimentos em benefício das comunidades.

Outro ponto alto será o painel do Tribunal de Contas do Estado do Acre, que destacará o papel da instituição no apoio e na fiscalização das prefeituras. A conselheira Naluh Gouveia, junto às auditoras de controle externo Kátia Farais, Kelly Gouveia e Maria Letícia, compartilhará informações sobre como garantir transparência e a aplicação correta dos recursos públicos.

A agenda também inclui uma palestra do Governo Federal sobre a importância das parcerias na gestão pública, apresentada pelo gerente regional da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Maurilio Pedrosa. Na sequência, a Caixa Econômica Federal destacará seu papel de apoio aos gestores municipais, com enfoque em programas que colaboram para impulsionar o desenvolvimento regional.

No período da tarde, o Sebrae/AC promoverá um painel sobre o “Guia da Prefeitura Empreendedora e o Programa Cidade Empreendedora”, com a participação de Vandré Prado, Marcelo Macedo e Lívia Freitas Maia. O evento encerrará com a palestra do economista Vlademir de Faria Azevedo, que abordará “Gestão Pública Local: Liderança e Desenvolvimento de Cidades Inteligentes”, incentivando os gestores a adotar práticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável.

O evento será finalizado com um coquetel de encerramento às 16h30, proporcionando aos prefeitos um espaço de integração e troca de experiências.

Auditório do Sebrae: Av. Ceará, 3693 – Abrahão Alab, Rio Branco – AC, 69907-000. Observações sobre tratativas extra-oficiais ainda serão confirmadas.