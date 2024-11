Presidente da Acisa é contra fim da escala 6×1 e quer acabar com ‘tantos feriados e pontos facultativos’

Em entrevista recente ao jornalista Astério Moreira, no programa Gazeta Entrevista, a presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Patrícia Dossa, disse ser contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende reduzir a carga horária de trabalho de 44 para 36 horas semanais, ou seja, extinguir a escala 6X1.

De acordo com ela, a PEC deve trazer prejuízos significativos e afetar diversos setores com a mudança. Na sua avaliação, seguimentos de áreas contínuas, como o Comércio podem sofrer com a aprovação da PEC.

“Eu acho que o maior prejudicado vai ser o Comércio. Porque, se nós vamos dar mais folgas para os funcionários atuais, nós vamos ter que ter outros funcionários. Vai aumentar a oferta de emprego? Beleza, mas aí os empresários vão gastar mais”, afirma.

Segundo Patrícia, a notícia de que os deputados acreanos assinaram positivamente a proposta deixou ela desanimada. E afirma que a felicidade da população pode se tornar em imensa tristeza, pois acredita que no fim será um problema.

“A população acha ótimo que vai ter mais folgas, a saúde mental do trabalhador vai ficar muito melhor, mas vai dar problema. Não vai ser legal. Agora vão trabalhar menos, mas esse salário vai ter que ser diminuído também. Em algum lugar a bomba vai explodir depois”, comentou.

A presidente da ACISA afirma ainda que já entregou para o governo propostas para a diminuição dos feriados. “Nós como associação comercial já entregamos para os candidatos a governo na última eleição propostas de melhoria para o comerciante, para o empresário e uma delas é que diminuísse esse monte de feriado estadual e ponto facultativo”, abordou.

Veja o vídeo: