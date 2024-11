Presidente Joe Biden, dos EUA, estará na Amazônia na semana anterior à reunião do G20 no RJ

No apagar das luzes de seu mandato, que se encerrará no dia 19 de janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem ao Brasil, mais precisamente à Amazônia. Ele irá visitar Manaus, a capital do Amazonas, antes de participar da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, evento que está marcado para os dias 18 e 19 de novembro. Na Amazônia, o presidente norte-americano não estará acompanhado do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva

“Os dois presidentes irão se encontrar na capital carioca para o início do G20. Antes, quando estiver em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para se envolver com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico, a primeira visita desse tipo de um presidente dos EUA em exercício”, diz a Casa Branca.

Após a vitória de Donald Trump, Biden e Lula conversaram por telefone na quinta-feira (7). A ligação não consta na agenda do petista, mas a Casa Branca divulgou um comunicado sobre a conversa.

De acordo com o governo americano, os dois líderes trataram dos preparativos para a cúpula do G20. Nesta quinta, a Casa Branca confirmou a presença de Biden no evento.