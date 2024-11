PS5 tem menor preço histórico em promoção antes da Black Friday; veja

O PS5 Slim é o modelo padrão no mercado atualmente. Ele é mais leve e compacto, especialmente na versão digital, que não tem leitor de discos e funciona apenas com jogos baixados pela PS Store. Em relação às especificações, o videogame é semelhante ao original, com processador AMD Zen 2 de 3,5 GHz, GPU baseada em RDNA 2 e 16 GB DDR6 de memória RAM. A grande diferença é o armazenamento interno, que saltou de 825 GB para 1 TB em SSD.