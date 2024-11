Quem é Sacha, peão que desponta como favorito para vencer A Fazenda 16

Sacha Bali está dando o que falar em A Fazenda 16. Confinado no reality show rural, o peão viralizou nas redes sociais pelas brigas e polêmicas com outros participantes e chegou a ganhar o apoio de famosos após ser atacado e ofendido pelos adversários.

Antes de entrar no programa, a participação dele não prometia conflitos, mas tudo mudou no confinamento.

“A minha busca no jogo vai ser tentar me posicionar sem perder a cabeça, respeitar todo mundo, ficar em paz, nem que seja comigo mesmo e procurar ter uma relação saudável até com meus piores adversários. Mesmo sabendo que não sou nenhum santinho, aliás, eu estou bem longe disso”, disse antes de A Fazenda 16.

Para quem não conhece Sacha, ele tem 43 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Cinema e trabalha como ator. Esteve no elenco da série Filhos do Carnaval e Bom Dia, Verônica e das novelas Bicho do Mato, Caminhos do Coração, Além da Ilusão, Em Família e Salve Jorge.

Iniciou o programa com 100 mil seguidores no Instagram e atualmente conta com 480 mil seguidores. Resiliente e eliminando rivais, como o ex-jogador Zé Love, Sacha Bali é um dos favoritos a conquistar o prêmio de R$ 2 milhões.

Visto como um dos candidatos mais fortes da edição, ele protagonizou o primeiro beijo da temporada com Larissa Tomásia e teve embates com Zé Love, Sidney Sampaio e Fernando Presto. O ator chegou a dizer que sofre mais em A Fazenda 16 do que Juliette e Davi sofreram em suas passagens pelo Big Brother Brasil.