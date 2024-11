Entenda

A entrevista foi concedida pelo mandatário ao Resenha Alvinegra. Quando questionado sobre a possibilidade de Neymar ser contratado pelo Botafogo, Mello fez um sinal de negativo com a cabeça e expressou a sua opinião.

“Deus me livre. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo”, pontuou.

Rafaella Santos tem o Botafogo como time do coração e publicou, há meses, a sua primeira experiência no Engenhão, estádio em que o time leva os jogos. “Primeira vez no Engenhão vendo o time do coração jogar, a gente nunca esquece! Sério, que experiência surreal! Além de ter sido muito bem tratada por todos, a emoção é simplesmente única. […] aqui é BOTAFOGO até o fim!”, escreveu.