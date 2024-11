Retorno triunfal: Baile do Hawaí do Rotary Club celebra 61 anos com DJ Helmer Muniz e Koyote no comando da festa

Após uma pausa de dois anos, o tradicional Baile do Hawaí do Rotary Club voltou a agitar Rio Branco, comemorando sua 61ª edição em grande estilo no Maison Borges. A celebração, conhecida pela atmosfera descontraída e vibrante, foi marcada pela presença do DJ Helmer Muniz, que veio diretamente de Brasília e trouxe uma seleção musical animada para os convidados.



Ex-morador do bairro Morada do Sol, Helmer, em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, contou sobre seu retorno ao Acre e a carreira construída fora de seu estado natal. Veja a entrevista com DJ acreano.

Outro destaque da noite foi o cantor Koyote, ex-vocalista da Banda Luxúria, que incendiou a pista com sucessos como “Vida Mais ou Menos”.

Em entrevista ao ContilNet, o baiano relembrou suas três passagens pela capital acreana e compartilhou planos para 2025, incluindo um show especial no Réveillon em Minas Gerais. A noite inesquecível reforçou a importância do evento no calendário social de Rio Branco e renovou as expectativas para futuras edições. Veja a entrevista no camarim do cantor: