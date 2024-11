Saiba os motivos do possível divórcio entre o príncipe Harry e Meghan

Os rumores sobre um possível divórcio entre o príncipe Harry e Meghan Markle ganharam força nas últimas semanas. Entre os principais motivos levantados, está a difícil adaptação de Harry à vida nos Estados Unidos. De acordo com fontes, o príncipe sente falta de sua antiga vida no Reino Unido, incluindo sua amizade com antigos colegas e sua conexão com o Exército.

Outro fator que teria contribuído para as tensões no casamento é a resistência de Meghan em permitir que Harry se reconciliasse com a família real, especialmente com o pai, o rei Charles, e o irmão, o príncipe William. Meghan, inclusive, não acompanhou o marido em suas viagens ao Reino Unido, e não autorizou que seus filhos, Archie e Lilibet, o seguissem.

Além disso, o distanciamento entre o casal também foi notado por meio de aparições públicas separadas. Em setembro, Harry comemorou seu aniversário sem a presença de Meghan, e, recentemente, participou sozinho de um evento esportivo no Canadá. A ausência de Meghan em diversos compromissos aumentou os rumores sobre a separação iminente.