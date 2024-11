“A norte-americana está decidida a fazer um ‘bom negócio’ com o divórcio”, continuou o Flash! em artigo. Segundo Pilar, esse valor milionário não é novidade para os integrantes da monarquia britânica, pois seria uma das cláusulas do acordo pré-nupcial de Meghan para selar a união matrimonial com Harry.

Conforme a jornalista, um empecilho para o montante ser concedido a Meghan é o pai de Harry, o rei Charles. O monarca se recusa a pagar uma “quantia de dinheiro tão grande” à nora. A relação entre o soberano e a ex-atriz de Hollywood está abalada desde a saída dos duques de Sussex do núcleo sênior da realeza.

Vale recordar que o príncipe Harry e Meghan Markle atuaram como membros do alto escalão da realeza por quase dois anos. Os duques de Sussex abdicaram dos papéis reais em março de 2020, e se mudaram para a América. Atualmente, o casal mora nos Estados Unidos com os dois filhos, o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet Diana, com 3.