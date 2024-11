Seca severa deixa município no interior do Acre isolado e com escassez de alimentos e combustível

Sem acesso terrestre para o transporte de alimentos e insumos devido a seca severa que tem baixado o nível do rio no Jordão, município no interior do Acre, tem causado preocupação para a população.



A problemática tem causado uma crise no abastecimento e a elevação dos preços de diversos produtos. Nesta semana o litro da gasolina chegou a custar mais de R$ 13.

Para ajudar, a cidade recebeu no início desse mês uma força tarefa realizada com o apoio do helicóptero da Força Aérea Brasileira levou água, alimentos, medicamentos e profissionais para o atendimento de saúde em aldeias indígenas.

O baixo nível do manancial tem dificultado o transporte de combustível para a manutenção da usina termoelétrica, que ficou encalhado. Moradores da comunidade estão sendo contratados para transferir o item em pequenos recipientes, levando estes em barcos.

Na cidade foi decretado situação de calamidade pública até o dia 19 de novembro. A prefeitura estuda formas de amenizar os impactos sofridos pela população, e uma das soluções propostas foi a abertura de um ramal do município até a comunidade do Alagoas, para facilitar o transporte de alimentos e insumos e diminuir o preço dos produtos.