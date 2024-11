Sicredi encerra a campanha Capital Premiado 2024 e entrega carro 0km

A campanha contou com mais de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em prêmios e contemplou 209 associados nas regiões do Acre, Amazonas e Mato Grosso.

Nesta terça-feira feira, 26 de novembro, a Sicredi Biomas realizou a última entrega de prêmios da promoção Capital Premiado em Araputanga no Mato Grosso. A campanha, que teve início em maio deste ano, contemplou mais de 200 associados nas suas áreas de atuações.

A Cooperativa realiza essas iniciativas com objetivo de fortalecer o relacionamento com seu associados, proporcionando ganhos e prosperidade para cada um deles.

O associado investiu no seu capital social e pode concorrer a vales-compras, motocicletas 0KM e o super prêmio final de um automóvel modelo New Creta 0KM. Os sorteios foram baseados nos resultados da Loteria Federal, assegurando confiabilidade em todas as etapas.

Ao todo, foram 192 vales compras no valor de R$500,00, 4 vales compras no valor de R$10.000,00, 12 motos 0 KM e um carro 0 KM. Todos esses prêmios foram entregues aos ganhadores em suas respectivas agências da Sicredi Biomas.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, ressalta a importância de participar de momentos como esse de entrega dos prêmios à comunidade e vínculo da instituição com os associados: “Esta campanha foi uma excelente oportunidade para os associados investirem no seu patrimônio, fortalecerem o cooperativismo e ainda concorrer a prêmios valiosos. Para o ano de 2025, nossa Cooperativa busca alcançar mais associados com prêmios tão relevantes quanto os deste ano” pontuou Eduardo.

Associados e interessados podem encontrar todas as informações sobre todos os premiados do “Capital Premiado” e ficar por dentro das informações da campanha em 2025 através do site: www.sicredi.com.br/promocao/capitalpremiadobiomas.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 254 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,360 milhão de associados.

