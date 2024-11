Técnico se desespera com expulsão e agride jogador do próprio time

derrota do Triestina para o Giana Erminio por 1 a 0, em casa, na 14ª rodada do Grupo A da Serie C, não seria normalmente destaque fora da Itália. No entanto, o jogo virou manchete por conta de um episódio… surreal.

Aos 33 minutos, o atacante lituano Raimonds Krollis, do time da casa, recebeu cartão vermelho direto. O técnico Josep Clotet perdeu o controle, agarrando o jogador pela gola e o empurrando violentamente enquanto ele se dirigia para o banco de reservas.

Com isso, o Triestina foi obrigado a jogar com dez jogadores por quase uma hora. Ainda assim, resistiu bravamente, sofrendo o gol que definiu o resultado final somente aos 87 minutos, marcado por Gabriel Avinci.

Com esse resultado, o Triestina segue na 20ª e última posição da tabela, com apenas sete pontos, empatado com o Clodiense, que ainda vai enfrentar o AS Renate. Já o Giana Erminio subiu provisoriamente para o 13º lugar, com 15 pontos.