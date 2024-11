Tragédia em Piracicaba: mulher morre afogada na piscina em circunstâncias não esclarecidas

A morte de Carolina Andia, de 34 anos, comoveu a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, nos últimos dois dias. Carolina foi encontrada sem sinais vitais na piscina da residência onde morava, e as circunstâncias ainda estão sob investigação por parte da polícia.

A imprensa local divulgou a informação de que Carolina fazia uso de medicamentos controlados e consumiu alcool antes de falecer. O velório e o sepultamento aconteceram no Cemitério Municipal da Saudade, em Piracicaba.

O caso foi registrado inicialmente como acidental, mas está sob investigação. Uma perícia foi solicitada no local para averiguar as circunstâncias e esclarecer o que pode ter contribuído para o afogamento.

O que se sabe é que a mulher estava em casa com o irmão dela e o pai se encontrava em uma chácara, com outros familiares. Após ser informado da tragédia, ele se dirigiu com pressa ao hospital que atestou o óbito.